الحلبوسي ومنسق امريكي يبحثان ملف إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي في العراق

2021/12/13 | 17:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، مع منسقَ مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت مكغورك ، ملف إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى دور المشورة والتمكين وفق متبنيات الحوار الستراتيجي، ودعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب.كما جرى خلال اللقاء ،بحث سبل تعزيز التعاون المستمر في المجال الاقتصادي ومحاربة الإرهاب./انتهى5

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