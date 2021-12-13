2021/12/13 | 17:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميترى بيسكوف العقوبات المحتملة من قبل مجموعة السبع الكبار (G 7) ضد بلاده بأنها “تهديدات دورية والموقف واضح ولا داعى لتكراره”.وقال بيسكوف – في إحاطة صحفية، اليوم الاثنين، تعليقا على بيان مجموعة السبع الكبار بشأن عقوبات محتملة ضد روسيا – “بالنسبة للتهديدات أو التحذيرات الدورية لروسيا، فالموقف بالنسبة لنا واضح تماماً، ولسنا بحاجة إلى تكراره عشرات المرات”، مشيرا إلى أن الأمر الوحيد الذي نود أن نطالب به هو الموقف المتوازن. وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قد أعلنت أمس الأحد، أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لديها موقف موحد حيال الأزمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكرملين: تهديدات مجموعة السبع بشأن العقوبات على روسيا “دورية” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: تهديدات مجموعة السبع بشأن العقوبات على روسيا “دورية”) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين: تهديدات مجموعة السبع بشأن العقوبات على روسيا “دورية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).