2021/12/13 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، المباشرة بإجراء المقابلات للطلبة الأوائل المتقدمين على 3 مديريات.وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يباشر بإجراء المقابلات للطلبة الأوائل المتقدمين على 3 مديريات المركز الخبري الوطني.

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