مجلس الخدمة يباشر بإجراء المقابلات للطلبة الأوائل المتقدمين على 3 مؤسسات

2021/12/13 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، المباشرة بإجراء المقابلات للطلبة الأوائل المتقدمين على 3 مؤسسات.وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المجلس باشر بإجراء المقابلات للوجبة الأولى من المتقدمين للتعيين والمشمولين بقانون رقم 67 الخاص بالطلبة الأوائل، والمتقدمين للتعيين على الدرجات الوظيفية المعلنة سابقا لكل من ديوان الرقابة المالية، ومجلس الدولة والمنافذ الحدودية".وأكد أن "المقابلات جرت بتنظيم عال، صباح اليوم الاثنين، وفق جدول منظم وبحضور ممثل عن ديوان الرقابة المالية".

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