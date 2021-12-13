الخدمة الاتحادي يجري تحركا جديدا بشأن تعيين الاوائل

2021/12/13 | 17:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الاثنين، المباشرة باجراء المقابلات للطلبة الاوائل المتقدمين على 3 مديريات.

وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (13 كانون الاول 2021)، ان "المجلس باشر بإجراء المقابلات للوجبة الأولى من المتقدمين للتعيين والمشمولين بقانون رقم 67 الخاص بالطلبة الأوائل، والمتقدمين للتعيين على الدرجات الوظيفية المعلنة سابقا لكل من ديوان الرقابة المالية، ومجلس الدولة والمنافذ الحدودية".

وأكد أن "المقابلات جرت بتنظيم عال، صباح اليوم الاثنين، وفق جدول منظم وبحضور ممثل عن ديوان الرقابة المالية".

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