مجلة تايم الأمريكية تختار إيلون ماسك أغنى رجل فى العالم شخصية عام 2021

2021/12/13 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اختارت مجلة تايم الأمريكية إيلون ماسك، رئيس شركتى تسلا للسيارات الكهربائية وسبايس إكس الفضائية، وأغنى رجل فى العالم، شخصية عام 2021.وقال رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنثال، إن شخصية العام هو صانع […]

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