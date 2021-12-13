عرض كتاب -ذكريات- مذكرات أندريه غروميكو - هاني عبيد

2021/12/13 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاني_عبيد عرض كتاب "ذكريات - 1"مذكرات أندريه غروميكوالمؤلف: اندريه غروميكوعرض: هاني عبيد صدر في بداية عام 1988 كتاب يحمل عنوان "ذكريات" عن دار الأدب السياسي في موسكو لمؤلفه أندريه غروميكو، والذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس مجلس السوفييت الأعلى لجمهوريات الاتحاد السوفياتي الاشتراكية، وقبل ذلك كان وزيراً للخارجية لفترة طويلة.يقع الكتاب في جزءين، يحتوي الجزء الأول على تسعة فصو ......





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