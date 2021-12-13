2021/12/13 | 17:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D7049xTbeOc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غموض الموقف الكردي في مفاوضات تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غموض الموقف الكردي في مفاوضات تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).