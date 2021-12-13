مواجهات نارية.. نتائج قرعة دوري الأبطال المعادة

2021/12/13 | 17:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا المعادة، الإثنين، عن مواجهات نارية في دور الـ16 من البطولة القارية الأم.

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