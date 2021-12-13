معن يعلق على فيديو لجريمة قتل: في امريكا وليس العراق

2021/12/13 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنويه.. تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي من نشره على أنه جريمة قتل وقعت في احدى المحافظات العراقية. وهنا نود ان ننوه ان هذا المقطع لجريمة قتل وقعت قبل ثلاثة ايام في بورتوريكو في قارة امريكا الشمالية ..



لذا اقتضى التنويه.

اللواء سعد معن

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