" كتاب التمرينات "غير داخل في الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي

2021/12/13 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت وزارة التربية ، عدم اعتماد كتاب التمرينات لمادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي، ضمن المواد الدراسية الداخلة في الامتحانات الوزارية./انتهى5

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