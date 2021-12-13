2021/12/13 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف مسؤول حكومي أميركي في واشنطن لـ”سكاي نيوز عربية”، الاثنين، أن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الموساد ديفيد بارنياع إلى العاصمة الأميركية، الأسبوع الماضي، أظهرت وجود خلافات عميقة حيال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصادر أميركية تكشف خلافا مع إسرائيل بشأن “نووي إيران” المركز الخبري الوطني.

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