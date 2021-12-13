الحلبوسي وماكغورك يبحثان ألية تحويل قوات التحالف الى دور المشورة

2021/12/13 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي مع منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت مكغورك إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق.

وبحسب بيان فان اللقاء تناول ألية تحويل التحالف الى دور المشورة والتمكين وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي، وكذلك دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب

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