الانضباط تصدر 5 قرارات بشأن أحداث مباراة أربيل والشرطة

2021/12/13 | 18:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، خمسة قرارات بشأن أحداث مباراة أربيل والشرطة ضمن بطولةِ كأس العراق.وذكر الاتحاد في بيان أن “لجنة الانضباط في الاتحادِ عقدت اجتماعاً لمناقشة الأحداث التي رافقت مباراة أربيل والشرطة ضمن بطولةِ كأس العراق، ولدى الاطلاع على التصويرِ المتلفز للمباراةِ وما رافقها من أعمالِ شغبٍ، […]

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