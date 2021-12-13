بعد التعديلات الأخيرة للقانون الإماراتي.. نساء يكافحن للحصول على شهادات ميلاد أطفالهن

2021/12/13 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمعت أكثر من 12 امرأة غير متزوجة في زنزانة جنوبي دبي بتهمة الإنجاب دون الزواج، قبل أن يتم الإفراج عنهن العام الماضي، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".

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