’مكافحة الشائعات’ توضح بشأن فيديو جريمة.. وقت في أميركا الشمالية

2021/12/13 | 18:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى قسم مكافحة الشائعات، التابع الى وزارة الداخلية، الاثنين، صحة فيديو متداول لجريمة قتل قيل انها في احد المحافظات العراقية، موضحاً ان الفيديو يعود لجريمة حدثت في امريكا الشمالية.

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وذكر القسم في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الاول 2021)، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يدعي من نشره على أنه جريمة قتل وقعت في احدى المحافظات العراقية".

واضاف البيان "نود ان ننوه ان هذا المقطع لجريمة قتل وقعت قبل ثلاثة ايام في بورتوريكو في قارة امريكا الشمالية ..



لذا اقتضى التنويه".

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