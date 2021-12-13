نجح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من إلغاء عرض فيلم -أميرة- - سمير حنا خمورو

2021/12/13 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو أثار الفيلم الروائي "أميرة"، واختاره الأردن في ترشيحات جوائز "الأوسكار" لعام 2022، غضب ورفض الفلسطينيين والأردنيين كونه يسيء للأسرى داخل سجون الاحتلال ويسيء الى محاولتهم في إنجاب الأبناء عبر النطف المهربة من أجل استمرار الحياة والوجود الفلسطيني .و قد أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم #اسحبوا_فيلم_اميرة تعبيرا عن رفضهم لهذا لفيلم الذي اختاره الأردن من أجل أن يُمثّل المملكة في جوائز الأ ......





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