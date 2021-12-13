تحجير المضخات الزراعية في ميسان لغرض دفع المياه بإتجاه جنوب المحافظة

2021/12/13 | 18:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان عن تحجير المضخات الزراعية (الحكومية والاهلية) لغرض دفع المياه بإتجاه جنوب المحافظة".وذكر بيان للمديرية :" ان التحجير سيكون من مركز مدينة الكوت حتى مركز مدينة العمارة ولمدة يومين، اعتباراً من اليوم الاثنين"./انتهى

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