بيان للصحة بشأن حالة الفنان علي فرحان

2021/12/13 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اصدرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بيانا بخصوص الحالة الصحية للفنان علي فرحان والذي يتلقى العلاج في مستشفى الكندي التعليمي.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزيرها هاني العقابي وجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان علي فرحان وضمن اهتمام وزارة الصحة بالمرضى وايلاء الفنانين والمثقفين بصورة خاصة كونهم يمثلون الواجهة الثقافية التي تعكس واقع بلدنا لدول العالم للاخرى".

وضاف، ان "فريق وزاري قام بمتابعة حالة الفنان علي فرحان وزيارته واللاطمئنان على صحته في مستشفى الكندي وسط العاصمة بغدادوتم الاطمئنان على حالته الصحية وتخصيص فريق طبي متخصص باشراف ورئاسة مدير المستشفى الدكتور سالم مزهر البهادلي لحين اكتسابه الشفاء التام".وتابع، ان "وزارة الصحة حريصة على صحة وسلامة جميع المواطنين وبالأخص شريحة الفنانين إلى جانب الخدمات الصحية والطبية المقدمة لعموم المرضى، وان ابواب وزارة الصحة مفتوحة لكافة ابناء البلد".

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