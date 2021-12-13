وفد الإطار التنسيقي برئاسة المالكي يلتقي تحالف العزم

2021/12/13 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن وفدا من الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي التقى بتحالف العزم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "وفدا من الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي التقى بتحالف العزم لبحث اخر التطورات السياسية".

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