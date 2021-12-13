الغزي: إنهاء 80% من المشاكل الفنية والقانونية لمشروع الأبنية المدرسية

2021/12/13 | 18:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، إنهاء 80% من المشاكل الفنية والقانونية لمشروع الأبنية المدرسية.وقال الغزي في بيان، إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعد تسلمها ملفّ مشروع الأبنية المدرسية رقم (1) حققت نتائج ملموسة ومتقدمة، من خلال تجاوز الروتين والبيروقراطية بدعم مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي”.وأضاف خلال ترؤسه اجتماع مشروع وزارة التربية للأبنية المتلكئة رقم (1)، أن “المشروع أخذ وقتاً طويلاً منذ سنة 2010 وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنذ تسلمها الملف منذ ثمانية أشهر، أنهت 80% من التعارضات والمشكلات الفنية والمالية والقانونية، بتنسيق مباشر مع وزارتي التخطيط والمالية”، مشددا […]

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