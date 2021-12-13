2021/12/13 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقدَ وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، اجتماعاً، اليوم الاثنين، مع رؤساءِ روابط مشجعي الأندية الجماهيرية، بحضور عضو الاتحادِ أحمد الموسوي والأمين العام محمد فرحان، فيما أكد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الشباب: تواجد الجمهور الفاعل في المدرجات عامل رئيس لرفع الحظر المركز الخبري الوطني.

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