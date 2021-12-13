2021/12/13 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن عدد المستفيدين من رواتب الإعانة الاجتماعية، وفيما أشارت إلى زيادة مستوى خط الفقر في العراق بسبب كورونا، أكدت أن تأخر إقرار الموازنة لن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل: زيادة مستوى خط الفقر في العراق بسبب كورونا المركز الخبري الوطني.

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