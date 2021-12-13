2021/12/13 | 19:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز فى قسم مكافحة الشائعات، التابع الى وزارة الداخلية، الاثنين، صحة فيديو متداول لجريمة قتل قيل انها في احد المحافظات العراقية، موضحاً ان الفيديو يعود لجريمة حدثت في امريكا الشمالية.وذكر القسم في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يدعي من نشره على أنه جريمة …

ظهرت المقالة ’مكافحة الشائعات’ توضح بشأن فيديو جريمة..



وقعت في أميركا الشمالية أولاً على النور نيوز.

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