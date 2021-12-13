شرطة نينوى تطيح باثنين من عناصر داعش

2021/12/13 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى،اليوم الاثنين،عن الاطاحة باثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مديرية شرطة الكرامة في شرطة نينوى وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية، واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل ".

واضافت انه "تم القبض عليهما في مناطق واحياء الكرامة والسماح في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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