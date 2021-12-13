للحد من البطالة في الأنبار.. مركز للتدريب المهني يخرج مئات الشبان والشابات

2021/12/13 | 19:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليميللحد من توسع رصيف البطالة في محافظة الأنبار، اضطلع مركز التدريب المهني في المحافظة بتنفيذ العديد من الدورات لتأهيل الراغبين بالتعلم والتدريب على مهن جديدة تمكنهم من العمل وفتح ورش تحقق لهم كسب رزقهم.ويقول المركز، إنه أتم خلال العام الجاري تدريب المئات من الشباب والشابات في دورات الحدادة والميكانيك والخياطة والتطريز والتأسيسات الصحية والديكور وصناعة الحلويات.تأهيل مئات المتدربينويؤكد جاسم محمد عبدالله، مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الانبار التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تدريب 45 متدربا ومتدربة من قضاء الرمادي في مجالات الإدارة الصحية والتأسيسات الكهربائية وصناعة الحلويات والمعجنات، ضمن المرحلة الأولى من مشروع دعم إعادة الاعمار في العراق من خلال "التطوير والنمو والتشغيل BRIDGE الكندي"، ودورة للغة الإنكليزية لـتسعين متدربا ومتدربة من قضاء الرمادي بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين NRC، بالاضافة الى تدريب 60 متدربا ومتدربة من قضاء الرمادي في مجالات الإدارة الصحية والتأسيسات الكهربائية وصناعة الحلويات والمعجنات، ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم إعادة الاعمار في العراق من خلال "التطوير والنمو والتشغيل BRIDGE الكندي".بدوره قال مدير مركز التدريب المهني في الانبار أحمد محمد زكي جبير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المركز نفذ دورة تكنلوجيا المعلومات لستين متدربا ومتدربة في قضاء الفلوجة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لإدارة المشاريع UNOPS وشركائها الشركة الكندية للاستشارات الدولية CLIC ومنتدى المحبة والسلام للطلبة والشباب الى جانب دورة المهارات الحياتية لمائة متدرب ومتدربة في أقضية الرمادي والفلوجة والقائم، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين NRC".وتابع جبير أنه "تمت إعادة تأهيل قاعات مكتب العمل والتدريب المهني في القائم وإقامة دورة الخياطة النسائية لـ (60) متدربة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، مع تدريب 120 متدربا من قضاء هيت- حي البكر في مجالات التأسيسات الكهربائية والتأسيسات المائية والصحية وتركيب السقوف الثانوية وتغليف السيراميك واعمال اللبخ وصباغة الجدران والبناء بالطابوق، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat وشريكها منظمة البرنامج التوظيفي لإعادة اعمار العراق RIRP"، مؤكدا أنه "تم تخرج 1400 متدرب ومتدربة من دورة المهارات في قضاء هيت ونواحيه (الفرات والمحمدي وكبيسه والبغدادي) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وشريكها منظمة كريتاس التشيكية CCR". فرص عمل وأوضح خريج كلية التربية قسم التاريخ قيصر حميد والمستفيد من إحدى دورات المركز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "لم يحالفه الحظ في الحصول على وظيفة حكومية ودخل دورة تدريبية في المركز وتخصص في عمل السقوف الثانوية والديكور كونه يرغب بهذه المهنة".وأضاف، أنه بعد اكمال الدورة بنجاح تمكن من الاعتماد على نفسه وهوالأن صاحب محل للديكور ويحقق مصاريف معيشته مع عائلته"، مقدما الشكر والثناء الى المركز الذي ساهم في توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب الخريجين والعاطلين".تطوير مهاراتوتخرجت سماح حسين من دورة في مجال الخياطة، وتقول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "كانت تعمل في المنزل كخياطة مبتدئة لتوفير لقمة العيش لها ولوالدتها واخوتها الصغار اليتامى"، مبينة أنها "استفادت من الدورة وتخرجت كخياطة ماهرة تشتغل في كافة الموديلات اضافة الى التطريز وخياطة ملابس الاطفال ما وفر لها فرصة عمل تعيلها مع عائلتها بكرامة دون الاعتماد على الاخرين".وأضافت، أن "العشرات من زميلاتها المتدربات تمكن بعد اجتيازهن للدورات من العمل والاعتماد على انفسهن في مجالات الخياطة والكوافير والمعجنات"، مؤكدة أن "للمركز والقائمين عليه فضلا كبيرا في تأهيل وزرع الثقة والاعتماد على النفس وتوفير فرص عمل مناسبة للمتخرجات".تنمية المهاراتمن جانبه أكد مدير مركز التدريب المهني في الأنبار أحمد محمد زكي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الدورات التدريبية تهدف الى تنمية مهارات وقدرات التفكير للمتدربين وتنمية قدراتهم البحثية مع إيجاد فئة مؤهلة يمكن منحها مسؤولية أكبر مع تجهيز وتأهيل الكفاءات في العديد من التخصصات لسد العجز الموجود فيها الى جانب تطوير وعي المتدربين حول المستجدات التربوية والاستفادة من مهارات وخبرات ومعارف المدربين، وذلك لتطوير مهارات ومعارف العاملين في مختلف المجالات".وأضاف، أن "الدورات في المركز تهدف ايضا الى تعريف المتدربين بأدوارهم وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وبقوة"، مشيرا الى أن "المركز مازال ينفذ عشرات الدورات وبمختلف الاختصاصات لتأهيل الشباب والخريجين العاطلين عن العمل لايجاد فرص عمل مناسبة بعد اجتيازهم الدورات التأهيلية".

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