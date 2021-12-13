2021/12/13 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبل محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي اليوم الاثنين ، في ديوان المحافظة، وفد شركة الفا التركية، وبحث معها فرص الاستثمار في المحافظة وقال المحافظ في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخفاجي يبحث مع شركة “الفا” التركية فرص الاستثمار في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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