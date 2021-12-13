صور من داخل اجتماع المالكي ووفد الإطار بخميس الخنجر

2021/12/13 | 19:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أظهرت صور جانبا من لقاء وفد من الإطار التنسيقي، بقيادة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع رئيس تحالف العزم خميس الخنجر. ,يظهر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، كأبرز قادة ضمن الإطار، يزورون تحالف العزم.فيما كان رئيس تحالف العزم خميس الخنجر، ورئيس كتلة الجماهير، …

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