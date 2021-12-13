بعد إعادتها.. مواجهة نارية لريال مدريد ..واخرى لليفربول

2021/12/13 | 19:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أسفرت إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سُحبت اليوم الإثنين، بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية لريال مدريد، كما حملت صدامين كبيرين أيضًا.وحسب موقع/ كورة/ يلعب ريال مدريد مع سان جيرمان، في موقعة نارية، حيث سيضطر سيرجيو راموس للعودة إلى مدريد مرة أخرى، للعب ضد فريقه السابق، رفقة ليونيل ميسي، الذي سيستعيد ذكريات الكلاسيكو، ولكن هذه المرة من بوابة باريس.ويعود كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، إلى مدريد هو الآخر، لكن لمواجهة غريم فريقه السابق، أتلتيكو مدريد، بينما ينتظر ليفربول بقيادة يورجن كلوب ونجمه محمد صلاح، موقعة صعبة أمام إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي.وجاءت القرعة، سهلة نسبيًا لبايرن ميونخ، حيث يلعب ضد ريد بول سالزبورج، وكذلك مانشستر سيتي الذي يواجه سبورتينج لشبونة، وتشيلسي الذي يلتقي ليل.و أفرزت القرعة ايضا مواجهتين متوازنتين، حيث يلعب فياريال أمام يوفنتوس، وبنفيكا أمام أياكس.ومن المقرر إقامة مباريات جولة الذهاب، أيام 15، 16، 22 و23 شباط 2022، فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 8، 9، 15 و16 آذار من العام المقبل./انتهى3

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