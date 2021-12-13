الصحة تكلف فريقا طبيا متخصصا لمتابعة حالة احد الفنانيـن في بغداد

2021/12/13 | 19:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت وزارة الصحة ، تكليف فريق طبي متخصص باشراف ورئاسة مدير المستشفى الكندي التعليمي في بغداد ، لمتابعة حالة الفنان الكوميدي علي فرحان ، لحين اكتسابه الشفاء التام .وذكرت وزارة الصحة ، ان " فريقا وزاريا بدأ بمتابعة حالة الفنان علي فرحان والاطمئنان على حالته الصحية ، حيث يرقد للعلاج حاليـا في مستشفى الكندي وسط العاصمة بغداد "./انتهى5

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