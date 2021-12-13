وزير الدفاع يستقبل الملحق العسكري البريطاني في العراق بمناسبة انتهاء مهام عمله

2021/12/13 | 19:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الإثنين الملحق العسكري البريطاني في العراق العميد ادم مكراي، بمناسبة انتهاء مراسم عمله في العراق.وقدم الوزير / حسب بيان للوزارة / الشكر للملحق العسكري البريطاني لما قدمه من جهود خلال فترة عمله كملحق في العراق متمنيا له الموفقية في المهام المستقبلية التي سيتم تكليفه بها./انتهى3

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