القيمة السوقية لشركة آبل تجاوزت حاجز الـ3 تريليونات للمرة الأولى

2021/12/13 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

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تجاوزت القيمة السوقية لشركة Apple حاجز 3 تريليونات للمرة الأولى.

حيث بلغ سعر سهم Apple خلال افتتاح أولى جلسات الأسبوع عند مستويات 181 دولار

فيما بلغت النتائج المالية للشركة والتي أظهرت ارتفاع المبيعات بنحو 29% في الثلاثة أشهر المنتهية في 25 سبتمبر 2021 لتصل إلى 83.4 مليار دولار

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