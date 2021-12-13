"لدينا تفاهم مع التيار الصدري".. الديمقراطي الكردستاني يوضح موقفه من التحالف مع الكتل الشيعية

2021/12/13 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الاثنين، أنه لدى حزبه تقارب مع التيار الصدري ولكن لم يصل لمرحلة الاتفاق.

وقال عمر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحزب الديمقراطي ووفده الموجود حاليا في بغداد لم يحسم أمره في التحالف مع الكتل الشيعية المختلفة".

وأضاف أنه "لدينا تفاهم مع التيار الصدري، ولكن لم يصل لمرحلة الاتفاق ومازال بمرحلة الحوار الأولي، ولكن نأمل من الكتل الشيعية أن تحسم أمرها سريعا".

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