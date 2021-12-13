2021/12/13 | 19:29 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقلاب سيارة يتسبب باصابة سائقها بجروح خطيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/13 | 19:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقلاب سيارة يتسبب باصابة سائقها بجروح خطيرة ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقلاب سيارة يتسبب باصابة سائقها بجروح خطيرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).