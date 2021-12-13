2021/12/13 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاثنين، أن ميناء الفاو جزء من طريق الحرير نافية ما تردد عن خروجه، فيما أشارت إلى قرب التعاقد مع شركة إيطالية لرسم القناة الجافة.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموانئ العراقية تنفي خروج ميناء الفاو من طريق الحرير المركز الخبري الوطني.

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