وزير الطاقة: السعودية تتجه لرفع إنتاجها بالعام 2022 وسط توقعات بزياد الطلب

2021/12/13 | 20:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، إن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع إلى الضعف مما هو عليه الآن، حتى لو تم افتراض انخفاض حصة البترول بالسوق العالمية من 30% إلى 28%.وأضاف الوزير، خلال …

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