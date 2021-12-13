تقرير لأوبك: تأثير الجائحة سيستمر ويتسبب بعدم استقرار السوق

2021/12/13 | 20:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الاثنين، على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العامين 2021 و2022، مشدّدة على حالة عدم الاستقرار التي تولّدها جائحة كوفيد-19 في السوق.وأشار تقرير لمنظمة (أوبك) إلى أن "انتعاش السوق المنتظر محاط بصعوبات، ربما قد يستمرّ بعضها العام المقبل"، مبنية أن "التوازن المُنتظر في السوق لا يزال منوطا بتطور جائحة كورونا التي تعد السبب الأساسي في عدم الاستقرار".وأضافت المنظمة في التقرير: "قد يكون تأثير المتحور أوميكرون معتدلًا وقصير المدى بحيث إن العالم أصبح أفضل تجهيزًا للتعامل مع كوفيد-19 والصعوبات التي يسببها". ولا تزال منظمة أوبك تقدّر بأن الانتعاش في الطلب على النفط الخام يجب أن يصل إلى 5.7 ملايين برميل يوميًا للوصول بإجمالي الطلب العالمي إلى 96.6 مليون برميل يوميًا، غير أن هذه المعدلات ترتفع في النصف الأول من العام فيما تنخفض في النصف الثاني منه، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بمقدار 4.2 ملايين برميل يوميا العام المقبل.

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