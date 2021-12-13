2021/12/13 | 20:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن عدد المستفيدين من رواتب الإعانة الاجتماعية، وفيما أشارت إلى زيادة مستوى خط الفقر في العراق بسبب كورونا، أكدت أن تأخر إقرار الموازنة لن يوقف رواتب الإعانة الاجتماعية.وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، إن “الوزارة لديها الكثير …

ظهرت المقالة العمل تطمئن: تأخر إقرار موازنة العام المقبل لن يوقف رواتب أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تطمئن: تأخر إقرار موازنة العام المقبل لن يوقف رواتب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تطمئن: تأخر إقرار موازنة العام المقبل لن يوقف رواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).