في السعودية.. إيمي سمير غانم في أول ظهور لها بعد حداد طويل

2021/12/13 | 20:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، عبر حسابها على انستغرام، صورة من أمام الكعبة، وذلك في أول ظهورٍ لها بعد حداد طويل.

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