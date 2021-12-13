2021/12/13 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، أن ميناء الفاو جزء من طريق الحرير نافية ما تردد عن خروجه.

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في تصريحات إن ميناء الفاو هو جزء من طريق الحرير، ولا يوجد أي تغيير في هذا الطريق، مبينا أن المسافة بين ميناء الفاو وميناء طرطوس السوري بحدود ألف ومئتي كم، وبين ميناء الفاو ومرسين التركي ألف وخمس مئة كم، وهذه أقصر مسافة وتسمى العنق أو الخصب في طريق التجارة البحرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميناء الفاو جزء من طريق الحرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميناء الفاو جزء من طريق الحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).