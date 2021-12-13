الصحة تسجل 16 وفاة و522 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/12/13 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ست عشرة حالة وفاة وخمس مئة واثنتين وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء ارتفع إلى ثلاثة وعشرين ألفا وتسع مئة وأربع وتسعين حالة، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين وثمانية وثمانين ألفا وثلاث مئة وتسع وخمسين إصابة.

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