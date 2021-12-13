خبراء إيرانيون وسعوديون يختتمون لقاء أمنيا في عمان

2021/12/13 | 20:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت في العاصمة الأردنية عمان،

الاثنين، جلسة الحوار الأمني بين

السعودية وإيران التي شارك فيها خبراء

من الجانبين، بعدما ناقشت عددا من

القضايا الأمنية والتقنية، من بينها

الملف النووي الإيراني، بحسب وك

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