استقبال حار.. نوري المالكي في منزل خميس الخنجر برفقة قادة الإطار

2021/12/13 | 20:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور جانبا من لقاء وفد من الإطار

التنسيقي، بقيادة رئيس ائتلاف دولة

القانون نوري المالكي، مع رئيس تحالف

العزم خميس الخنجر.





ويظهر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري

المالكي، ورئيس المجلس الأعلى

الإسلا

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