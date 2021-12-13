2021/12/13 | 20:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تم إجلاء أكثر من 50 شخصا، اليوم الاثنين، من مناطق في شمال إسبانيا تعرضت لفيضانات هائلة بعد هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج.وألقت السلطات الإسبانية باللوم على فيضان الأنهار في مقتل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيضانات في شمال إسبانيا تتسبب بمقتل شخصين المركز الخبري الوطني.

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