"غير مفهوم".. فيتو روسي ضد قرار "غير ثوري" بشأن المناخ

2021/12/13 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطلب النصّ، الذي أيّدته 12 من بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، من الأمين العام للأمم المتحدة "دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ كعنصر مركزي في استراتيجيات الأمم المتحدة الشاملة لمنع نشوب النزاعات".

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