مستشار الكاظمي: الحديث عن تغيير سعر صرف الدولار بات من الماضي

2021/12/13 | 20:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، على وجود نية لتغيير سعر صرف الدولار خلال موازنة 2022.وقال صالح، في تصريح صحفي، إن “جميع التصريحات بشان تغيير سعر صرف الدولار او العودة الى السعر السابق غير صحيحة، خصوصاً أن الفوائد برفع سعر الدولار كبيرة ولا يمكن التفريط …

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