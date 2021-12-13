وزارة النفط تعلن تخصيص 25 مليون شهرياً لدعم مستشفى الاورام السرطانية في البصرة

2021/12/13 | 20:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن تخصيص 25 مليون شهرياً لدعم مستشفى الاورام السرطانية في البصرة، فيما اشارت الى ان شركة النفط الوطنية خصصت 75 الف دولار شهرياً.وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل أوعز بتخصيص (25) مليون دينار شهرياً لمستشفى الاورام السرطانية …

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