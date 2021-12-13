ضبط 12 طالب لجوء بعضهم يحمل جنسيات عربية شمال غرب تركيا

2021/12/13 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت قوات الدرك التركية، اليوم الاثنين، 12 طالب لجوء في ولاية قرقلارإيلي بشمال غرب البلاد، حسب ما أفادت به وكالة “الأناضول”.

وقالت الوكالة إن طالبي اللجوء ضبطوا في قريتين قريبتين من مركز الولاية، بعد تلقي قيادة الدرك بلاغا بوجود طالبي لجوء.

وأضافت أن طالبي اللجوء كانوا يحاولون الدخول إلى بلغاريا بشكل غير قانوني، وهم يحملون جنسيات المغرب والجزائر وأفغانستان.

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