ريكاني يتحدث عن حظوظ المفتي في الترشح لرئاسة جمهورية العراق

2021/12/13 | 20:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لم يستبعد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الإسكان الأسبق بنكين ريكاني، ترشيح عدنان المفتي لمنصب رئاسة جمهورية العراق، معتبراً "المفتي" أحد أهم قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني.

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وقال ريكاني الذي ظهر في حوار مع الزميل أحمد الطيب بصفة "سياسي ووزير سابق" تابعه "ناس" (13 كانون الأول 2021) إن "أغلب القادة التاريخيين للإتحاد الوطني قريبون من مزاج السيد بارزاني لأن لديهم وعياً وإدراكاً كبيرين لطبيعة المرحلة، وفهم لما يمثله البارزاني من ثقل في العراق أو على صعيد القضية الكردية، ولا أخفي أن التفاهمات بين الحزبين قطعاً ستؤدي إلى انتخاب شخصية جديدة لرئاسة الجمهورية، وهذه الشخصية يجب أن تحظى بقبول الحزب الديمقراطي والزعيم البارزاني لأن المنصب سيمثل كل الكرد".

وحول حظوظ عدنان المفتي قال ريكاني "السيد المفتي هو من أبرز الشخصيات الموجودة في الاتحاد الوطني الكردستاني من بين اثنين أو ثلاثة شخصيات بارزة في الاتحاد، وحسب معلوماتي سيكون هناك رئيس جديد يحظى بقبول الحزبين".

وتابع "حتى الآن لم يتخلى الحزب الديمقراطي الكردستاني عن رئاسة الجمهورية، لكن في السياسة كل شيء وارد".

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