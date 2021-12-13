هشام السهيل لـ / نينا / : نتائج الانتخابات ستمضي .. والمحكمة لن تلغيها 

2021/12/13 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب السابق هشام السهيل ان : نتائج الانتخابات ستمضي ..والمحكمة الاتحادية لن تلغيها .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : اعتقد ان تاجيل المحكمة الاتحادية النظر في الدعوى الخاصة بالغاء الانتخابات جاء لاعطاء فرصة للوصول الى توافق بشان اختيار الرئاسات والية تشكيل الحكومة المقبلة.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت اليوم تأجيل موعد المرافعة بدعوى الغاء الانتخابات ، المقدمة من الاطار التنسيقي ، الى الثاني والعشرين من الشهر الحالي./انتهى3

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